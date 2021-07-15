Livaneli'den Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
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Livaneli'den Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı

Livaneli'den Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, müzisyen Zülfü Livaneli'nin Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde bazı temaslarda bulunduğunu iddia etmişti. Livaneli, gündem yaratan iddiaya Twitter hesabı üzerinden "İstemiyorum. Böyle bir şey yok. Yazılanlar gerçekdışı" yanıtını verdi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Zülfü Livaneli'nin 'Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini' öne sürmüştü. Livaneli'nin gazeteci İrfan Aktan'a verdiği röportajda eski CHP Genel Başkanları Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal'la ilgili atıflarda bulunduğunu belirten ve bu isimlerin siyasi duruşlarını değerlendiren Dilipak, Livaneli'nin sağ, Sünni tanımına göre, Erdal İnönü'nün sağcı, Ecevit'in ise ortanın sağına düştüğünü öne sürmüştü. Dilipak ayrıca eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın sağ-sol, Alevi-Sünni eğilimleri bir araya getirdiğini iddia etmişti.

"LİVANELİ BAZI TEMASLARDA BULUNUYOR"

Dilipak'ın asıl bomba iddiası ise Zülfü Livaneli'nin Millet İttifakı'nın ortak adaylığıyla ilgiliydi. Yazar İsmail Nacar'ın kendisini aradığını belirten Dilipak "Livaneli, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği için, Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde bazı temaslarda bulunuyor" dediğini köşesinde yazmıştı.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK, YAZILANLAR GERÇEK DIŞI"

Dilipak'ın kaleme aldığı yazısındaki iddia üzerine Livaneli, Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı. Livaneli, "İstemiyorum. Böyle bir şey yok. Yazılanlar gerçekdışı" ifadelerini kullandı.

İşte Livaneli'nin o paylaşımı;

Livaneli'den Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
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Livaneli'den Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı - Haberler
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