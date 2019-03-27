Litvanya'dan Son Sovyet Savunma Bakanına Hapis Cezası

Litvanya'nın Vilnius Bölge Mahkemesi son Sovyet Savunma Bakanı Dmitry Yazov'a 1991'de işlediği savaş suçları yüzünden gıyabında 10 yıl hapis cezası verdi.

Litvanya'da Vilnius Bölge Mahkemesi, 1991 yılında ülkenin bağımsızlık hareketine karşı işlediği savaş suçları nedeniyle son Sovyet Savunma Bakanı Dmitry Yazov'u suçlu buldu. Mahkeme, 98 yaşındaki Yazov"a gıyabında 10 yıl hapis cezası verdi.

Dava 2016'da başlamıştı

Yazov ve 66 Sovyet dönemi yetkilisi, 13 Ocak 1991'de Vilnius TV Kulesi'ne saldırmış, 14 Litvanyalı sivilin ölmesine neden olmuştu. Yazov ve 66 yetkilinin davaları 2016'da başladı. Mahkemede sadece iki sanık vardı, diğerlerinin çoğu Rusya'daydı. Rusya onları teslim etmeyi reddetmiş, mevcut olanlar ise suçsuz olduğunu iddia etmişti.

Litvanya bağımsızlık mücadelesi

Rusya'nın 1980'den sonra yürürlüğe koyduğu perestroyka ve glasnost planları, Litvanya'da Sjdis adı verilen reform hareketlerinin ilanına izin verdi, bu hareketler, ülke içinde anti-komünist bir harekete dönüşmüş ve ülke bağımsızlığının temelini oluşturmuştu. Sovyet kontrolündeki ülkede yapılan genel seçimlerin ardından, 11 Mart 1990'da Litvanya'da bağımsızlık genelgesi yayımlanmış, böylece Litvanya, Sovyet hakimiyetinden kurtulan ilk cumhuriyet olmuştu. Sovyetler Birliği, bu girişimi ülkeye ekonomik ambargo uygulayarak bastırmaya çalışmıştı.13 Ocak 1991'de Vilnius TV Kulesi'ne saldıran Sovyet güçleri ise 14 Litvanyalı sivilin ölmesine neden olmuştu. - VILNIUS

Kaynak: İHA