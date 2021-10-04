Liste Geri GÜNCEL EFELER'İN SANAT YUVASI YENİ YETENEKLER ARIYOR

EFELER, AYDIN (Habermetre) - Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyeleri, genç ve yetişkin grupları 2021-2022 dönemi başvuruları başladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, Efeler'i kültür ve sanatla anılan marka kent yapma yolunda hayata geçirdiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleri ile kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Geleceğin, Şükran Güngör'lerini, Hidayet Sayın'larını, Yalçın Dinçer'lerini yetiştirmek isteyen EBŞT, Efeler'in sanat yuvası olmayı hedefliyor.

BAŞVURULAR 4-28 EKİM ARASI

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Genel Sanat Yönetmeni, yazar ve dramaturg Serkan Fırtına'nın koordinatörlüğünde yetişkin ve genç grupların sınavla belirleneceği atölyelere katılmak isteyenlerin, başvurularını 4 - 28 Ekim tarihleri arasında, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ve Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'ne yapabilecekleri bildirildi. Çalışmaların Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda ve Efeler Belediyesi Muzaffer İzgü Tiyatro ve Konferans Salonu'nda dönüşümlü olarak sürdürüleceği belirtilirken, Çocuk Tiyatro Atölyesi'nin ilerleyen süreçte çalışmalarına tekrar başlayacağı bildirildi.

"SANAT İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şehir tiyatrosu ve tiyatro atölyeleri hakkında şu ifadelerde bulundu;

"Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyelerimize, kurulduğu günden bu yana yoğun ilgi gösterilmesinden dolayı çok mutluyuz. Efeler'in kültür ve sanat ile anılan marka bir kent olacağını ifade etmiştik. Bu anlamda EBŞT yaptığı çalışmalarla bu sürece önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok amatör ve profesyonel tiyatro ekibini Efeler halkıyla, çocuklar ve tiyatroseverlerle buluşturduk. Halkımızın sanatla iç içe olması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. "

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