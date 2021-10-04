Liste Geri GÜNCEL EFELER BELEDİYESİ'NE YÜZLERCE KİTAP BAĞIŞLANDI

EFELER, AYDIN (Habermetre) - Aydın Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED), Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Efeler'i marka kent yapma yolunda hayata geçirdiği projelerinden ' Kitap Kafe'ye yüzlerce kitap bağışında bulundu.

Aydın Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı Remzi Çomakçı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı makamında ziyaret ederek; Türk ve Dünya Edebiyatı, inceleme, araştırma, deneme, çocuk edebiyatı, tarih gibi pek çok alandaki yüzlerce kitabı, Kitap Kafe'de okurlarla buluşturulmak üzere Efeler Belediyesi'ne hediye etti.

İKİ MAHALLEDEN BİRİNE KİTAP KAFE SÖZÜ

Kitaplar için Efeler halkı adına teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay şöyle konuştu:

"Yaptığınız bu işin ne kadar doğru ve güzel olduğunu, bizleri nasıl mutlu ettiğini anlatamam. Gelecek nesillerimizin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıran kitapları bağışlamanız büyük anlam ve önem taşıyor. Bizim ve çocuklarımızın geleceği, eğitim ve kültür için, çok önemli olan bu bağışınız dolayısıyla Efeler halkı adına çok teşekkür ederim. Her iki mahalleden birisine Kitap Kafe açmaya söz veriyorum. "

"BU DAVRANIŞIMIZIN HERKESE ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM"

Dernek olarak Kitap Kafe'ye destek olmak istediklerini belirten Aydın Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı Remzi Çomakçı, "Yönetim Kurulu Üyelerimiz dernek bütçesinden değil, kendi şahsi bütçelerinden satın aldıkları kitapları Efeler Belediyesi'ne bağışladı. Bu davranışımızın tüm Efeler halkına örnek olmasını diliyorum. Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ı hayata geçirdiği Kitap Kafe Projesi için kutluyorum. Desteğimizi bundan sonra da sürdürme gayreti içinde olacağız. Başkanımıza bir kez daha bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

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