Liseyi 62 yaşında bitirdi, hedefinde üniversite var
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Liseyi 62 yaşında bitirdi, hedefinde üniversite var

Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Liseyi 62 yaşında bitirdi, hedefinde üniversite var

Konya'nın Karapınar ilçesinde 62 yaşında lise diploması alan, ilçedeki Amil Önal İlkokulunda hizmetli olarak çalışan Adem Kaya, üniversite okumanın hayalini kuruyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 62 yaşında lise diploması alan, ilçedeki Amil Önal İlkokulunda hizmetli olarak çalışan Adem Kaya, üniversite okumanın hayalini kuruyor.

Çeşitli gerekçelerle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Adem Kaya, 4 çocuğundan 3'ünün üniversite bitirdiğini, bir çocuğunun da üniversite sınavına hazırlandığını belirtti.

Okuyamamanın üzüntüsünü hep içinde taşıyan ve azmini kaybetmeyen Kaya, önce Açık Öğretim Ortaokulu sonra da Açık Öğretim Lisesi'ni tamamladı ve 62 yaşında lise diplomasını alma mutluluğunu yaşadı. Kaya'nın buz azmi hem örnek oluyor hem de takdir topluyor.

Üniversiteden mezun olmak için çalışacağını söyleyen Kaya, şunları ifade etti:

"Çocuklarımı okutmayı başardım. Kendim okuyamamıştım ama çocuklarımı okutup devletine ve milletine faydalı birey olmalarını sağladım. Ben de çocuklarımdan ve çalıştığım okuldaki çocukların azminden etkilenip okumaya kara verdim. Aslında çocukluğumdan beri içimdeki isteği yerine getirdim. Bu konuda ailem, hizmetli olarak çalıştığım Amil Önal ilkokulundaki öğretmenler ve Halk Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenlerin desteği ile bunu başardım. Azmettim ve başardım. 62 yaşında olmama rağmen okuma isteğim bitmedi. Üniversite sınavına girip 'ev ekonomisi' bölümünü tamamlama arzusundayım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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