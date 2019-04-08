Lisenin Güvenlik Görevlisi, İki Kız Öğrenciye Tacizden Tutuklandı

SAMSUN'da 16 ve 17 yaşındaki iki kız öğrenciye okulun spor salonunda cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen lisenin özel güvenlik görevlisi Yıldıray Z. (42), tutuklandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde geçen cuma günü meydana geldi. Bir lisede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Yıldıray Z., ragbi sporuyla ilgilenen iki kız öğrenciye iddiaya göre, antrenman öncesi soyunma odasında tacizde bulundu. Eve giden çocuklardan 16 yaşında olan yaşadıklarını babası H.Y.'ye anlattı. Kızıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden H.Y., güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, şüpheli Yıldıray Z.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde iddiaları kabul etmeyen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Samsun

Kaynak: DHA