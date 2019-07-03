Liselilerden çevre kirliliğine karşı atık pil ünitesi

MELİKE KINACI - Konya'da 5 lise öğrencisinin geliştirdiği "Altilium Atık Pil Ünitesi", haznesine atılan pillerin durumunu ölçerek boş olanları tutuyor, doluları ise geri veriyor.

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Betül Kaymaz, Havva Ece Küçük, Yüksel Caner Mülazımoğlu, Ebubekir Hamza Kemik ve Serdar Ramazan Yıldırım, çevre kirliliğini önlemek ve enerji israfının önüne geçmek amacıyla proje hazırladı.

Öğrenciler, okul yönetimi ve öğretmenlerinin desteğiyle, "Altilium Atık Pil Ünitesi" adını verdikleri, elektrikle çalışan, kutu görünümündeki makineyi 2 ayda tamamladı.

Bu çalışma, Sabancı Vakfı ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliğinde "Yarını İnşa Et" temasıyla düzenlenen yarışmada derece alarak, ödüle layık görüldü.

Öğrencilerin hazırladığı ünite, haznesine atılan pilin doluluk oranını ölçebiliyor. Boş pili haznesinde tutarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlayan ünite, dolu pili de iade ederek enerji tasarrufunu mümkün kılıyor.

İnsanları boş pillerin geri dönüşüme kazandırılmasına teşvik amacıyla, ünitenin ödüllendirme sistemi de bulunuyor. Üniteyle, hazneye boş pil atanların ulaşım kartına puan yükleniyor.

Okulun öğretmenlerinden proje danışmanı Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin hazırladığı projeyle liseyi bir adım önde tamamlayacağını söyledi.

Projeye ilişkin bilgi veren Güneş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, kendilerini geliştirme fırsatını da bularak hem ülkemize faydalı hem de çevre bilinci içeren bir proje hazırladı. Atık piller normalde 300 yıl doğada kaybolmuyor. Öğrencilerimizin bunun önüne geçmek için geliştirdiği cihaz, ulaşım kartları veya herhangi bir wi-fi alıcı kartına puan yükleyerek geri dönüşümü teşvik ediyor. Normalde okullarda veya çevrede atık pil toplama kutuları var ama çok dikkati çekmiyor, insanları da teşvik etmediği için atık piller maalesef çöplere atılıyor. Bu da çevre kirliliğine sebep oluyor."

Güneş, bu ünitenin geliştirilerek kentlerde yoğun kullanımının sağlanması halinde çevre kirliliğinin daha aza indirilebileceğini dile getirdi.

"Amacımız sürdürülebilir çevreye katkıda bulunmak"

Projeyi hazırlayanlardan 12. sınıf öğrencisi Betül Kaymaz da amaçlarının sürdürülebilir çevre ve insan sağlığına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Atık pillerin insan sağlığına ve çevreye ciddi zararlar verdiğine işaret eden Kaymaz, şöyle konuştu:

"Şu anki atık pil toplama kutularının yeterli olmadığını gördük. Bu yüzden Altilium'u geliştirdik. Altilium, çevre kirliliğini önlemekle beraber aynı zamanda insanların dikkatini çekiyor ve enerji israfını önlüyor. Cihazımız, haznesine atılan pil doluysa enerji israfını önlemek için size iade ediyor. Boşsa pili haznesine alıp, makineye yaklaştıracağınız ulaşım kartınıza yükleme yaparak sizi ödüllendiriyor. Böylece hem farkındalık oluşturuyor hem de çevre kirliliğini önlemiş oluyor."

Projenin hazırlık sürecini anlatan Kaymaz, "Bizim için zor bir süreçti. Ders çıkışlarında okulda kalıyor, hafta sonları da gelip proje üzerine çalışıyorduk. Sonuç olarak çalışmalarımızın karşılığını aldık. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA