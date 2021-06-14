Liseli Yusuf, husumetli olduğu arkadaşı tarafından öldürüldü
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Liseli Yusuf, husumetli olduğu arkadaşı tarafından öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, lise öğrencisi Yusuf Karataş (19), kendisini konuşmak için yanına çağıran husumetli olduğu arkadaşı Onur C. (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

GAZİANTEP'te, lise öğrencisi Yusuf Karataş (19), kendisini konuşmak için yanına çağıran husumetli olduğu arkadaşı Onur C. (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Onur C., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam Yukarıbayır Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Onur C., husumetli olduğu arkadaşı lise öğrencisi Yusuf Karataş'ı iddiaya göre konuşmak için yanına çağırdı. Parka gelen Karataş ile Onur C. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Onur C., Karataş'ı bıçakladı. Vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Karataş kanlar içinde yere yığılırken, Onur C. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Karataş, hastaneye kaldırıldı. Yusuf Karataş burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Yusuf Karataş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bir süre sonra polise teslim olan Onur C., ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Liseli Yusuf, husumetli olduğu arkadaşı tarafından öldürüldü
Liseli Yusuf, husumetli olduğu arkadaşı tarafından öldürüldü
Liseli Yusuf, husumetli olduğu arkadaşı tarafından öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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