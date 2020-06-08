Liseli Selvi pandemi sürecini develeriyle ilgilenerek geçiriyor
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Liseli Selvi pandemi sürecini develeriyle ilgilenerek geçiriyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Selvi Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 3 devesiyle yakından ilgileniyor.

08.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:46

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Selvi Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 3 devesiyle yakından ilgileniyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin içinde yer alan Yörükler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan imam hatip lisesi son sınıf öğrencisi Varol, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasıyla, yaşıtlarının aksine oldukça ilginç bir uğraşla zaman geçiriyor.

Üniversite sınavına hazırlanan Varol, dersten arta kalan zamanının büyük bölümünü develerine ayırıyor.

Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden dedesinin deve sürüsü olduğunu, bunu babasından çok dinlediğini ve etkilendiğini söyledi.

Bu yüzden hep develeri olmasını istediğini anlatan Varol, babasının da ısrarlarına dayanamayıp kendisine Mersin ve Afyonkarahisar'dan ikisi yavru üç deve alarak sürpriz yaptığını dile getirdi.

"Develerimin yeri bir başka"

"Nazlı", "Kara" ve "Paşa" adını verdiği develerini elleriyle besleyip günlük bakımlarını yaptığını ifade eden Varol, şöyle devam etti:

"Hayvanları çok seviyorum. Burada atımız, koyunumuz, ineğimiz, kaz, ördek, tavuk ve köpeğimiz var ancak develerimin yeri bir başka. Develerimi elimle besliyorum, onlarla eğleniyorum. Oyuncaklarım gibi oldu. Derslerden boşta kalan zamanımda sürekli onlarla birlikteyim. Develerim en iyi arkadaşlarım oldu. Sabah akşam onlarla ilgileniyorum. Bazen onlarla konuşuyorum."

Develerle ilgilenmesinin çevredeki insanların de ilgisini çektiğini anlatan Varol, çevreden sürekli develeri görmeye ve sevmeye gelenlerin olduğunu ve develerle fotoğraf çektirdiklerini belirtti.

Selvi Varol, ileride develerinin sayısını çoğaltmak istediğini sözlerine ekledi.

Liseli Selvi pandemi sürecini develeriyle ilgilenerek geçiriyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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