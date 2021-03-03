Liseli Osman, tasarladığı 'insanlı dron' için destek arıyor
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Liseli Osman, tasarladığı 'insanlı dron' için destek arıyor

03.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:32
Liseli Osman, tasarladığı 'insanlı dron' için destek arıyor

TOKAT'ta yaşayan lise öğrencisi Osman Rafet Okur (17), insan taşıyabilen dron tasarladı.

TOKAT'ta yaşayan lise öğrencisi Osman Rafet Okur (17), insan taşıyabilen dron tasarladı. 'Rafeat x' ismini verdiği projenin önce maketini oluşturan Okur, dronun prototipini yapmak için de harekete geçti. Şimdilik sadece iskeletini yapabilen genç mucit, dronunu tamamlamak için destek bekliyor.

Kent merkezine bağlı Emirseyit beldesinde ailesi ile yaşayan Bilişim Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Osman Rafet Okur, insan taşıyabilen dron tasarladı. Uzaktan eğitim aldığı dönemde boş vaktini değerlendiren Okur, ailesinin desteği ile 'Rafeat x' ismini verdiği projeyi hazırlayarak maketini yaptı ardından prototipini yapmak için harekete geçti. Okur'un sadece iskeletinin bir kısmını yapabildiği prototip maddi imkansızlık nedeniyle yarım kaldı. Genç mucit, dronunu tamamlamak için yardım bekliyor.

'KİMSE İNANMADI, AİLEM DESTEKLEDİ'Dron yapmaya karar vermeden önce arkadaşlarına projesinden bahsettiğini anlatan Okur, "Arkadaşlarıma böyle bir fikrimin olduğunu söyledim. İlk başta beni kimse ciddiye almadı. Babama sordum. Babam her zaman büyük destekçim oldu. Buraya kadar maketini yapabildik. Maddi durumumuz el vermedi. Çünkü motorları pahalı. Yazılım sistemi bana ait ama içine bazı ana kart, entegreler lazım. Dron geleceğin ulaşım aracı. Normal bir araba nasıl binilip gidiliyorsa bu da aynı. Aynı konfor ve özelliklere sahip. Dronum insan taşıyan bir dron olacak. Şimdilik sadece iskeletini yaptım. Motorları filan yurt dışından geleceği için maddiyatımız yeterli değil. Cumhurbaşkanımızdan, büyüklerimizden, bakanlarımızdan yardım ve desteklerini bekliyorum. Bu dron insanlar tarafından ulaşım aracı olarak da kullanılacak. Şu anki yapacağım dron, 120 kilogram kapasiteye sahip, elektriği güneş enerjisinden alıyor. Uzun mesafeli yol katetmemizi sağlıyor. Saatte 100 ile 120 kilometre hız yapabiliyor. Normal insan kullanımı da var, otomatik pilot da var. Yapay zeka teknolojisi de var. Uydu frekansları ile çalışmadığı için radarlara yakalanmıyor. Kendi jammer sistemi var. Kendi yaydığı radar sayesinde diğer radarları bozuyor. Bunda yakalanmamayı ön planda tutuyoruz. Savunma sanayisinde de kullanılabilir bu radara yakalanmama özelliği sayesinde. Çünkü hava savunma sistemlerini delip geçiyor" dedi.'ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR YARDIM EDİYORUZ'

Oğlu ile gurur duyduğunu dile getiren Cüneyt Okur ise "Çocukluğundan itibaren hep böyle uçak yazılımları, devlete faydalı şeyler için mücadele etti. Meyvelerini de almaya başladık. Çünkü çok başarılı bu konuda. Birçok projesi var ama bizim için önemli olan dron projesiydi. Elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz ama tarımla geçindiğimiz için bizim mahsulümüz yaz döneminde oluyor. Kış aylarında sürekli para bulma şansımız olmuyor. Yazın yardımcı oluyorum ama kışın olamıyorum. Yetkililer yardımcı olursa çok sevinirim. Bizim çocuklarımız akıllı çocuklar. Bu ülkeye faydalı insanlar olsunlar. Para hiçbir şey ama bu ülkeye faydalı, itibarlı bir insan olursa ülkenin kalkınmasında yardımcı olursa mutlu olurum" diye konuştu.


Liseli Osman, tasarladığı 'insanlı dron' için destek arıyor
Liseli Osman, tasarladığı 'insanlı dron' için destek arıyor
Liseli Osman, tasarladığı 'insanlı dron' için destek arıyor
Liseli Osman, tasarladığı 'insanlı dron' için destek arıyor
Liseli Osman, tasarladığı 'insanlı dron' için destek arıyor
Liseli Osman, tasarladığı 'insanlı dron' için destek arıyor
Liseli Osman, tasarladığı 'insanlı dron' için destek arıyor
Liseli Osman, tasarladığı 'insanlı dron' için destek arıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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