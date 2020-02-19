Liseli öğrenciler bilgilerini yarıştırdı

19.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:38

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Kültür ve Sanat Yarışmaları kategorisinde düzenlenen üçüncü 'Gençler Arası Bilgi Yarışması'nın Karabük ayağı yapıldı.



Karabük Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya farklı liselerden 69 öğrenci olmak üzere 23 grup katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan yarışmada öğrenciler kendilerine genel kültür, coğrafya, edebiyat, vatandaşlık, müzik, tarih, sayısal mantık, spor kültürü, güncel konularda sorulan soruları 45 saniyede cevapladı. Bilgi savaşının yaşandığı yarışmada Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nden katılan Semiramis grubu birinci, Fen Lisesi'nden katılan Elrondun Divanı ikinci, Alparslan Gazi Anadolu Lisesi'nden katılan Üvercinka üçüncü oldu.



Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencileri 'Gençler Arası Bilgi Yarışması' Trabzon Bölge Finaline katılmaya hak kazandı.



Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mustafa Çakır tarafından verildi.



Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde Gençlik Lideri olan Cem Kadir Ovalı, Gençler Arası Bilgi Yarışması'nın 3 yıldır geleneksel olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlendiğini söyledi.



Ovalı, "Şu an görmüş olduğunuz grubumuz lise grubu akabinde üniversite kategorisi olarak devam edecek. Buradan birinci olanlarımız Trabzon Bölge Finaline ardından da Türkiye Finaline katılmaya hak kazanacaklar. İlk üçe giren bu arkadaşlarımızın yurt dışı seyahati, laptop ve cep telefonu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ödülleri oluyor" dedi.



Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Semiramis grubundan Lise 4. Sınıf öğrencisi Kerim Karakaşoğlu, son yıllarında şampiyonluğu almalarının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.



Yarışmadan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Karakaşoğlu, "Sorular gayet kaliteli ve güzeldi. Diğer yarışmacı arkadaşlarımızı tebrik ederek şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Buradan bölge adına Trabzon'a gideceğiz. Şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA