45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Osmaniye'de kaybolan 9. sınıf öğrencisi İrem Dinçer, 45 gün sonra gece geç saatlerde il merkezinde sağ olarak bulundu.
16.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:02
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 45 gündür kayıp olan 15 yaşındaki lise öğrencisi İrem, kent merkezinde bulundu.
Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamiçi Mahallesi'nde yaşayan Veli-Sibel Dinçer çiftinin 2 çocuğundan biri olan Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi İrem Dinçer, 45 gündür kayıptı.
45 GÜN SONRA KENT MERKEZİNDE BULUNDU
İrem'i bulmak için gece-gündüz çalışan Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ilçe, il ve il dışında yürüttükleri çalışmalar sonucu 15 yaşındaki İrem'i, 15 Mayıs Cuma günü gece geç saatlerde Osmaniye il merkezinde sağ-salim buldu. Yapılan işlemlerin ardından Lise Öğrencisi İrem, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: İHA