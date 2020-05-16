45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu Osmaniye'de kaybolan 9. sınıf öğrencisi İrem Dinçer, 45 gün sonra gece geç saatlerde il merkezinde sağ olarak bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 45 gündür kayıp olan 15 yaşındaki lise öğrencisi İrem, kent merkezinde bulundu.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamiçi Mahallesi'nde yaşayan Veli-Sibel Dinçer çiftinin 2 çocuğundan biri olan Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi İrem Dinçer, 45 gündür kayıptı.

45 GÜN SONRA KENT MERKEZİNDE BULUNDU

İrem'i bulmak için gece-gündüz çalışan Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ilçe, il ve il dışında yürüttükleri çalışmalar sonucu 15 yaşındaki İrem'i, 15 Mayıs Cuma günü gece geç saatlerde Osmaniye il merkezinde sağ-salim buldu. Yapılan işlemlerin ardından Lise Öğrencisi İrem, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA