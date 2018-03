Liselerarası Müzik Yarışmasına Gkv Liseleri Damgası

Gaziantep Kolej Vakfı Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri 'Fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'na damga vurdu.

Dünyanın en uzun soluklu ve en büyük gençlik organizasyonu, "Fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması" toplam 195 okuldan bin 95 öğrencinin sahne aldığı İstanbul elemeleriyle başladı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, şehirlerini temsil etmek için kıyasıya yarıştı. Gaziantepli öğrenciler Pink Floyd'tan "Another Brick in the Wall" şarkısını seslendirdi.

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından organize edilen ve her sene olduğu gibi bu sene de büyük ilgi görerek başvuru rekoru kıran yarışmaya Gaziantepli liseliler damga vururken, yarışmanın kurucusu ve yapımcısı Serhat Hacıpaşalıoğlu, öğrencileri kuliste ziyaret ederek sahne öncesinde heyecanlarına ortak oldu.

GKV'liler müziğin duayenleriyle buluştu

Yarışmaya katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri ortestra grubu yarışma öncesi müziğin duayenleriyle enerji depoladı. Kurtalan ekspres klavyecisi ve aynı zamanda ünlü gitarist Bülent Güven, Flört grubu gitaristi, müzisyen ve mix mühendisi Çağatay Kehribar gençlere müzik hayatındaki tecrübelerini aktarırken öğrencilerin merak ettiği konularda ki sorularını da yanıtladı. 21 senedir Ataman Erkul'un sunumuyla gerçekleşen yarışmada öğrenciler profesyonel olarak hazırlanan sahnede hayallerini gerçekleştirdi.

11 ilden 195 okulun finale kalmak için bütün hünerlerini sergilediği İstanbul elemelerinden sonraki duraklar, 30 -31 Mart tarihlerinde Ankara ve 6-7 Nisan tarihlerindeki İzmir elemeleri olacak. Eleme sonrası ön jürinin performans değerlendirmesinden sonra finale kalan okullar belli olacak.

Yarışmada bu yıl jürinin seçtiği finalistlere ek olarak,6 finalist daha eklenecek. İstanbul elemelerinde yer alan 195 performansın videosu, fizy uygulaması üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulacak, videolara eklenen "beğen" özelliğiyle de internet oylaması yapılacak. Ayrıca, aday grupların destekçileri, sevdikleri performansları fizy üzerinden paylaşarak milyonlara ulaştırma fırsatı da yakalayacak.

Hayalleri süsleyen ödüller

81 ildeki 8 bin liseli yarışmacıyı, birbirinden değerli ödüller bekliyor. Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğindeki End Productions tarafından, 21 yıldır başarı ile organize edilen yarışmanın ödülleri arasında, fizy'den cazip para ödülleri, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi tarafından, 3 öğrenciye karşılıksız olarak verilecek eğitim bursu da yer alıyor. Bu kapsamda yarışmanın "İcra" dalında ilk üçe giren gruplar için, 1.lik ödülü 10 bin TL, 2.lik ödülü 7 bin 500 TL, 3.lük ödülü ise 5 bin TL olacak. Orkestra/ Sahne Performansı dallarında ilk üçe giren gruplar için ise, 1.lik ödülü 6 bin TL, 2.lik ödülü, 4 bin TL, 3.lük ödülü 2 bin TL olacak. Kız Solist/ Erkek Solist/ Enstrüman dallarında ilk üçe giren yarışmacılar için de, 1.lik ödülü: 3 bin TL, 2.lik ödülü: 2 bin TL, 3.lük ödülü: bin TL olacak.

Okan Üniversitesinin eğitim bursları ise, yüzde 100 Okan Üniversitesi Konservatuvarı Eğitim Bursu, yüzde 50 Okan Üniversitesi Konservatuvarı Eğitim Bursu ve yüzde 30 Okan Üniversitesi Konservatuvarı eğitim bursu olacak. - GAZİANTEP