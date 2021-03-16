Lise önünde bir kadının fotoğraflarını çeken şahıs, öfkeli kalabalığın hışmına uğradı

Sakarya'da bir vatandaş, bir adamın lise önündeki kadının fotoğraflarını çektiğini fark etti. Bunun üzerine kadının sevgilisi, röntgenci olduğu iddia edilen şahsı tartakladı. Olay anı anbean kameraya yansıdı.

Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Atatürk Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi önünde cep telefonuyla bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen H.B. (31), başka bir vatandaş tarafından fark edildi. Fotoğrafı çekildiği öne sürülen genç kadının sevgilisi ise şüpheliyi tartakladı.

OLAY ANI KAMERADA

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar olay yerinde bekletilen şüpheli gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı