Lise önünde bir kadının fotoğraflarını çeken şahıs, öfkeli kalabalığın hışmına uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lise önünde bir kadının fotoğraflarını çeken şahıs, öfkeli kalabalığın hışmına uğradı

16.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:25
Lise önünde bir kadının fotoğraflarını çeken şahıs, öfkeli kalabalığın hışmına uğradı

Sakarya'da bir vatandaş, bir adamın lise önündeki kadının fotoğraflarını çektiğini fark etti. Bunun üzerine kadının sevgilisi, röntgenci olduğu iddia edilen şahsı tartakladı. Olay anı anbean kameraya yansıdı.

Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Atatürk Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi önünde cep telefonuyla bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen H.B. (31), başka bir vatandaş tarafından fark edildi. Fotoğrafı çekildiği öne sürülen genç kadının sevgilisi ise şüpheliyi tartakladı.

OLAY ANI KAMERADA

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar olay yerinde bekletilen şüpheli gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lise önünde bir kadının fotoğraflarını çeken şahıs, öfkeli kalabalığın hışmına uğradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 09:28:11. #1.16#
title