Lise öğrencisinin pompalı tüfek dehşetine 20 yıl hapis cezası

BAHÇELİEVLER'de 8 ay önce aynı okulda okuduğu Mert Emre Karagöz'ü (14) sokak ortasında pompalı tüfekle 3 kez ateş ederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan lise öğrencisi M.K. (15), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın ardından gözyaşı döken anne Nurgüzel Karagöz verilen cezanın az olduğunu belirterek, "Adalet bu değil. Benim masumumun kanı yerde kaldı. O, bir kişiyi değil 5 kişiyi öldürdü. Beni öldürdü, ağabeyini öldürdü, ablasını öldürdü, babasını öldürdü. Hepimizi öldürdü. Ben pırlanta gibi üç tane evlat yetiştirdim. Bu adalet değil" diyerek karara tepki gösterdi.

BABA: EN YÜKSEK CEZAYLA CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık M.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan hayatını kaybeden Mert Emre Karagöz'ün ailesi ve yakınları da duruşmaya katıldı. Söz verilen baba Nihat Karagöz "Herşey ortadadır. Planlı ve kasten bir eylem olduğu, okulun önüne gidip beklediği, soğukkanlılıkla sanki silahı eğitim almış gibi kullandığı ortadadır. Daha sonra da silahı sakladığı bir gerçektir. Planlı yaptığı apaçık ortadadır. Davacıyım. En yüksek cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü çocuğum bunu haketmemişti. Okuldan eve geliyordu. İlim yolunda şehit oldu. Ben onu saat 16.00'da evimde beklerken morgda gördüm. Hala neden öldürüldüğünü anlamış değilim" dedi.

"BİR AN DÜŞÜNCESİZCE YAPTIĞIM HATA NETİCESİNDE HAYATIMI KARARTTIM. PİŞMANIM"

Sanık M.K. "Silahı, silahlara olan merakım ve asker uğurlamalarında kullanmak üzere almıştım. Ben bu silahla ne Mert Emre Karagöz'ü ne de başkalarını vurup öldürmeyi düşünmedim. Suç işlemek istemedim. Suç işleme kastım yoktur. Olay günü tesadüfen yolda yürüyen Mert Emre Karagöz'ü görünce arkadaşları ile yaptıkları aklıma geldi. Sinirlendim ve onu korkutmak istedim. Bu gayeyle yanına giderek ateş ettim. Nasıl olduğunu anlayamadım. Ben silah kullanmasını bilen birisi değilim. Çok pişmanım. Bir an düşüncesizce yaptığım hata neticesinde hayatımı kararttım. Adaletinize sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan sanık M.K. 'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık M.K.'nın suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğunun anlaşıldığını belirterek, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğunu dikkate alarak cezayı 20 yıla düşürdü. Sanık M.K.'ya "Haksız tahrik" ve "İyi hal indirimi" ise uygulanmazken, tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

ANNE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Davanın ardından gözyaşı döken anne Nurgüzel Karagöz sanığın aldığı 20 yıl hapis cezasının az olduğunu belirterek, "Adalet bu değil. Benim masumumun kanı yerde kaldı. O bir kişiyi değil 5 kişiyi öldürdü. Beni öldürdü, ağabeyini öldürdü, ablasını öldürdü, babasını öldürdü. Hepimizi öldürdü. Ben pırlanta gibi üç tane evlat yetiştirdim. Bu adalet değil" diyerek karara tepki gösterdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 7 Kasım 2018 tarihinde sanık M.K.'nın ele geçirilemeyen pompalı tüfek ile aynı lisede okuduğu Mert Emre Karagözü'e uzak ve yakın olmak üzere toplam 3 kez atış yaptığı belirtiliyordu. Adli Tıp kurumu atışlardan iki adedinin öldürücü nitelikte olduğunu raporunda belirtirken, M.K.'nın tespit edilemeyen bir nedenden dolayı husumet beslediği ve yaptığı plan çerçevesinde satın aldığı pompalı tüfekle Mert Emre Karagöz'ü tasarlayarak öldürdüğü öne sürülüyordu. İddianamede "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak öldürme" suçundan sanık M.K.'nın olay tarihinde yaşı 18'den küçük olduğundan 24 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Kaynak: DHA

- İstanbul