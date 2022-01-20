Lise öğrencileri ulaşım sorunlarına tasarımlarıyla çözüm arayacak

Öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak üzere düzenlenen FIRST® Robotics Competition etkinliğinin bu yılki yarışma konusu açıklandı.

İSTANBUL (DHA) - Öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak üzere düzenlenen FIRST® Robotics Competition etkinliğinin bu yılki yarışma konusu açıklandı. Etkinliğin 31'inci sezonunda FIRST takımları ulaşım/taşımacılık sorunlarını göz önünde bulundurarak, belirlenen görevleri yerine getiren robotlar tasarlayıp, inşa edecekler.

30 yıldır Amerika'da devam eden FIRST® Robotics Competition etkinliği, 2018 yılı itibariyle öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak üzere Türkiye'de de Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenleniyor. Etkinliğin amacı lise çağındaki gençlere takım ruhunu, yardımlaşmayı ve sonuç yerine sürece odaklanarak birlikte kazanmayı aşılamak olarak açıklandı.

8 Ocak tarihinde FIRST Vakfı tarafından canlı yayınlanan etkinlikle 2022 sezonu yarışma konusu açıklandı. Türkiye'deki takımlar için online düzenlenen ücretsiz etkinlikte 50'nin üzerinde gönüllü ve çeşitli kurumların desteği ile 7 farklı kanalda 25 farkı eğitim ve sunum düzenlendi. Sezon teması ulaşım/ taşımacılık olup, öğrencilerden, belirlenen oyun ve kurallar dahilinde robotlarını tasarlayarak üretmesi ve aynı zamanda kendi iş planlarını oluşturup kaynak bularak sürdürülebilir bir takım oluşturması bekleniyor.

YERLİ VE YABANCI TAKIMLAR YARIŞACAK

Dünya genelinde 30 ülkeden 3 bin 300 takımın katılacağı turnuvaya Türkiye de ev sahipliği yapıyor. 2020 Sezonunda Türkiye'deki 2 etkinlikte 2000'in üzerinde öğrenci ağırlanmış olup artan takım sayısı sebebiyle Türkiye'de 3 etkinlik düzenlenmesine karar verildi. Türkiye'deki etkinliklerde 19 ilden (Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydin, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, İstanbul, Izmir, Karabük, Kocaeli, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ) 100'ün üzerinde yerli takımın yanı sıra Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hırvatistan, İsviçre, Kazakistan, Libya, Polonya, Ukrayna'dan takımlar da Türkiye'deki etkinlikte yarışacak.

Etkinliğin tamamı sponsorlar ve gönüllülerle yürütülüyor. Gönüllüler etkinlik planlamasından yönetimine kadar pek çok alanda faaliyetlerin gerçekleşmesi için destek verirken sponsorlar hem takımlara hem de etkinliğe yatırım yaparak geleceğin liderlerini destekliyor.

SEKTÖR İLE EĞİTİM KURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ GÜÇLENİYOR

Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçok Kaya, etkinlik ile öğrencilerin teknik ve sosyal becerilerinin gelişmesinin yanı sıra sektörler ile eğitim kurumları arasında da ilişkinin kuvvetlendirilmesinin amaçlandığını belirterek, "Takımlarımız hem sosyal sorumluluk projeleriyle topluma fayda sağlıyor hem de daha lisedeyken farklı çalışma alanlarını deneyimleyerek kariyer hedeflerini belirliyor. Yıllar içerisinde öğrencilerimizde ciddi ilerleme gördük. FIRST'ün global destekçileri Türkiye'deki takımlara ve düzenlediğimiz etkinliklere belirli bir oranda destek veriyor. Fikret Yüksel Vakfı olarak, gençlere fırsat sağlamak üzere çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz ancak daha fazla öğrenciye ulaşabilmemiz için yerelde çok daha fazla ve farklı sektörleri de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Türkiye'de düzenlenecek 3 turnuva sonrasında, robot performansı ve sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan takımlar 20-23 Nisan tarihlerinde Houston'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ

4-6 Mart 2022 İzmir Regional - Fuar İzmir, Gaziemir-İzmir

15-17 Mart 2022 İstanbul Regional - Volkswagen Arena, Maslak-İstanbul

18-20 Mart 2022 Bosphorus Regional - Volkswagen Arena, Maslak-İstanbul