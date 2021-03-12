Lise öğrencileri İstiklal Marşı'nın ilk ve son bestesini klipte bir araya getirdi
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Lise öğrencileri İstiklal Marşı'nın ilk ve son bestesini klipte bir araya getirdi

12.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:16
Lise öğrencileri İstiklal Marşı'nın ilk ve son bestesini klipte bir araya getirdi

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinin öğrencileri, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 100'üncü yılı anısına 1926-1930 döneminde kullanılan ile mevcut besteyi bir klipte birleştirdi.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinin öğrencileri, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 100'üncü yılı anısına 1926-1930 döneminde kullanılan ile mevcut besteyi bir klipte birleştirdi.

Okulun Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği Alanı, keman öğretmeni Burhan Büke ve orkestra öğretmeni Mehtap Keşan Akdoğan yönetiminde dijital ortamda çalışma yaptı.

Türk Sanat Müziği ve mehter formundaki Ali Rıfat Çağatay'a ait beste ile 1930'da Osman Zeki Üngör tarafından Batı müziği formunda bestelenmiş günümüz bestesi ayrı ayrı seslendirildi.

Okul müdürü Remzi Ayaz, AA muhabirine, öğrencilere milli bir ruh kazandırmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Lisenin farklı ve güzel işlere imza attığını belirten Ayaz, "Görevimiz, milli, manevi değerlerimize sahip çıkan, geleceğe yüksek ideallerle bakan gençler yetiştirmek. Salgın döneminde uzaktan bire bir çalışmalarla yapılan bu proje bizim için çok değerli." dedi.

Orkestra öğretmeni Akdoğan ise mezun olduğu lisede görev yaptığını, İstiklal Marşı ile ilgili bu projeyi hayata geçirmekten dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Klibin hazırlanma aşaması hakkında bilgi veren Akdoğan, "Önce bize ses kayıtları attılar, bunları montajla birleştirerek orkestra kurduk. İlk formunu sanat müziği öğretmen ve öğrencilerimizle beraber gerçekleştirdik, ikincisini ise Batı müziği öğrencilerimizle yaptık." diye konuştu.

Projede 6 öğretmen ve 8 öğrencinin görev aldığını aktaran Akdoğan, öncelikle uzun bir araştırma yaptıklarını ve notaları bulduklarını belirtti.

Öğrencilerin projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Akdoğan, projenin onların gelişimine de büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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