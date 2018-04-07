Lise Öğrencileri Geleneksel Zeytinyağı Sabunu Yapımını Öğrendi

Balıkesir'de, Edremit Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Zeytinin Serüveni, Zeytinin Rotası Projesi" kapsamında 40 lise öğrencisi, uygulamalı olarak geleneksel zeytinyağı sabununun yapımını öğrendi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu (MYO) Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, proje kapsamında Altınoluk Fernur Sözen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi, Edremit Anadolu Lisesi ve Yılmaz Akpınar Mesleki Teknik Eğitim Anadolu Lisesinden 40 öğrenciyle MYO bahçesinde bir araya geldi.

Bahçede kurulan ocakta odun ateşi üzerine yerleştirilen kazanda yaklaşık 3 saat kaynatılan zeytinyağına, su ve kostik ilave edildi. Lise öğrencileri ve Kaymakam Ali Sırmalı'nın yaptığı karışım, bir süre daha kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakıldı. Elde edilen zeytinyağı sabunu hamuru soğumasının ardından kalıplara döküldü.

Öğretim Görevlisi Kıvrak, AA muhabirine, 4 teknik liseden 40 öğrenciye geleneksel yöntemlerle zeytinyağı sabunu yapımını gösterdiklerini söyledi.

Kıvrak, geleneksel zeytinyağı sabununun yapımına değinerek, şunları kaydetti:

"Geleneksel sabun için yüksek asitli yağlar bir yerde biriktirilerek Körfez bölgesinde mart-nisan aylarında eski tipte kazanlar kurulur. Altında odun ateşi yakılır. Kostikle asitli zeytinyağı kaynatılır. Kaynatma yaptıktan sonra sabun reaksiyonu, aşağı yukarı 30-40 kilo bir yağ koyduğunuzda 3-3,5 saatte tamamlanır. Ondan sonra kalıba dökülür. Aradan bir iki gün geçtikten sonra sabun kalıp halinde kesilerek üst üste dizilip kurumaya bırakılır. Kaynatma sabunlarda bir hafta sonra sabununun kendi dengesi gelir ama bizim tavsiyemiz bu yıl yapılan zeytinyağı sabununun gelecek yıl kullanılması yönündedir."

Edremit Anadolu Lisesi öğrencisi Melek Kocaçay da zeytin yöresinde yaşamalarına rağmen zeytini tüketmek dışında bir şey yapmadıklarını, proje sayesinde zeytinyağından sabun yapmayı öğrendiklerini söyledi.

Aynı liseden Kübra Sarı da "Bu etkinlikte zeytinyağı sabununun yapım aşamalarını, oluşumunu ve nasıl evimize geldiğini görmüş olduk. Hem eğlendik hem de öğrendik." ifadelerini kullandı.

Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi öğrencisi Caner Yaşiner de "Bu etkinlikte zeytinyağı atıklarının nasıl değerlendirileceğini, zeytin posasının bile değerlendirilerek geri dönüşüme katkı sağlayarak sabun yapabileceğimizi öğrendik." dedi.