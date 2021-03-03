Lise öğrencileri 'Geleceğin Mucitleri' bilim yarışmasında birinci oldu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 'Samsung Solve for Tomorrow' 'Geleceğin Mucitleri' bilim yarışmasında, lise kategorisinde 1'inci ve 3'üncü oldu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Sürdürülebilir gelecek bilincini, geleneklerimizle buluşturuyoruz. Bilim ve sanat öncülüğünde küçük yaşta global başarılara imza atan bir nesil yetiştiriyoruz" dedi.

'Samsung Geleceğin Mucitleri' bilim yarışması, Türkiye genelinde, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Samsung Electronics Türkiye iş birliğinde düzenlendi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Ethem Can Kara, Biyoloji Öğretmeni Çiğdem Özgürdal'ın danışmanlığında 'Yumuşatıcı Olarak Kullanılabilen Biyoplastik Poşet' projesiyle 1'inci oldu. İTÜ ETA Vakfı Acıbadem Bilim Doğa Koleji Fen ve Teknoloji lisesi 9. sınıf öğrencilerinden Dilara Demirkılıç ve Nil Öztürk, Fizik Öğretmeni Merve Pınar Tekin'in danışmanlığında, "Likit Lens Modifiyeli Organik Solar Panel" isimli projesi ile 3'üncü sırayı aldı.

İTÜ'NÜN DESTEĞİ, BİLİMİN IŞIĞINA DÖNÜŞÜYOR

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Bir öğrencimiz; çevreye olan yıkıcı etkileri bilinen ve yüzyıllar boyunca yeryüzünden yok olmayan plastik poşetlerin yerine, kısa zamanda çözünerek yok olabilen ve doğaya zarar vermeyen, çamaşır yıkarken yumuşatıcı yerine kullanılabilen doğa dostu biyoplastik poşet üretti. Geliştirdiği biyoplastik poşet doğada atık oluşturmayarak, günlük yaşama faydalı ve ev ekonomisine katkı sağlayan bir çözüm olmuştur. Bir başka projede, Likit Lens Modifiyeli Organik Solar Panel projesi ile öğrencilerimiz güneş enerjisinin elektriğe dönüşmesine yardımcı organik bir kaynak hazırladı. Ayrıca çevreyi daha az kirletecek bir şekilde enerji üretimini sağlamak üzerine çalışmalarını tamamladılar. Güneş enerjisinden en etkili biçimde yararlandılar. Geleceğimize matuf bu başarılar, eğitim anlayışımızın da dışa vurumudur. İTÜ'nün desteği ile eğitimdeki bilim nosyonumuz güçlenmiş ve çocuklarımıza ışık olmuştur. Yarışmadaki başarıları için önce çocuklarımızı, anne-babalarını ve elbette onlara kılavuzluk eden öğretmenlerini de kutlarım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı