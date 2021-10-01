Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da lise öğrencileri arasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı içerisinde lisesi öğrencileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Muhammed Tunç, isimli öğrenci başına aldığı sopa darbesi sonucu yaralandı.

Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

YARALI ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı öğrenci, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri kavgaya karışan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yorumlar (2)
Süleyman Demir:EEE YOK ÇUKUR MUŞ YOK İÇERDE İMİŞ YOK EDHO GENÇLERE YOL YORDAM ÖĞRETİYORLAR SADECE ŞİDDET OKUL OKUMAYA GİDEN -AKLI SELİM LER HARİÇ- GENÇLER BU İŞLERE MEYLEDİYOR SONUÇ TA BU YAZIK İLİM YUVALARI BU HALE GELİYOR YAZIK
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Haber: Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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