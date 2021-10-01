Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı içerisinde lisesi öğrencileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Muhammed Tunç, isimli öğrenci başına aldığı sopa darbesi sonucu yaralandı.

YARALI ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı öğrenci, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri kavgaya karışan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri