Lisans Başarı Notları Girişi (2020-2021 Yaz)

Lisans Başarı Notları Girişi (2020-2021 Yaz)Sayın Öğretim Elemanları,2020-2021 Yaz lisans dönem sonu başarı notlarının Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) girişleri, aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır: Not girişi ekranına, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden Özyeğin Üniversitesi kullanıcı...

Lisans Başarı Notları Girişi (2020-2021 Yaz)

Sayın Öğretim Elemanları,

2020-2021 Yaz lisans dönem sonu başarı notlarının Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) girişleri, aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır:

Not girişi ekranına, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden Özyeğin Üniversitesi kullanıcı adınız ve şifreniz ile ulaşabilirsiniz.

Dönem sonu başarı notlarının girişleri ile ilgili uygulama adımlarını anlatan videolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Videoların anlatım dili İngilizcedir, Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleri mevcuttur.

SIS'te not girişi

Excel dosyasından SIS'e not yükleme

Dönem sonu başarı notları öğrencilere, not girişleri tamamlandıktan üç saat sonra ilan edilecektir. Bu tarihten sonra notlarda yapılacak değişiklikler, 1 Eylül 2021 Çarşamba saat 15. 00'e kadar Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) - Notlar - Ders Başarı Notları - Not Değişikliği ekranı üzerinden, dersi sunan Fakülte/ Yüksekokul/ Dekan/ Müdür onayı ile yapılabilecektir.

Hukuk Fakültesi tarafından verilen derslere ait not girişleri Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinde, "Not Defteri - Not Defteri Girişi" ekranı üzerinden yapılmaktadır.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj lisans programında Not Defteri kullanılan derslere ait not girişleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinde, "Not Defteri - Not Defteri Girişi" ekranı üzerinden yapılmaktadır.

Dönem sonu başarı notlarının Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden girişleri ile ilgili sorunuz olduğu takdirde Öğrenci Hizmetleri Lisans Programları sorumluları ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla, Öğrenci Hizmetleri

Kaynak: Habermetre