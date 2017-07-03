Lionel Messi, Düğününe Efsane Futbolcu Maradona'yı Çağırmadı

Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu çocukluk aşkı Antonella Roccuzzo ile Arjantin'in Rosario kentinde evlendi.

Yıldız ismin, düğüne Arjantin'in futbol efsanesi Diego Armando Maradona'yı çağırmaması dikkat çekti. Messi'nin bu kararı, akıllara 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde yaşanan ve yıldız oyuncunun "4 maç ceza" aldığı olayı getirdi. 24 Mart 2017'de Şili ve Arjantin arasında oynanan maçta 'hakeme küfür ettiği' gerekçesiyle 4 maç ceza alan Messi'nin başına gelenlerin sorumlusunun Maradona olduğu iddia edilmişti.

"4 MAÇ ÇOK FAZLA" DEMİŞTİ

Arjantin efsanesi Maradona ise Messi'ye verilen cezanın 'adil olmadığını' savunarak, "FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bu konuyu konuşacağım. 4 maç çok fazla" demişti.

Messi'nin düğününe Arjantinli futbolcular ağırlıkta olmak üzere yaklaşık 250 kişi katılmıştı. Maradona ise davet edilmediği için düğüne katılmamıştı.

(Takvim)