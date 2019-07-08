Linux Kernel 5.2 Resmen Yayınlandı: İşte Tüm Özellikler ve Yenilikler

Linus Torvalds, Linux 5.2 kernel serisinin yayınlanışını ve kullanılabilir olduğunu bugün duyurdu. Geliştirici, sürümün işletim sistemine belirli yeni özellikler eklediğini, sürücüleri güncellediğini ve performans artışları yaptırdığını belirtti.

Yedi adet test sürümü (RC) geçiren Linux 5.2 kernel serisi, indirilebilir şekilde yeni özellikleri ve geliştirmeleriyle birlikte tanıtıldı. Tabii ki belirtmekte fayda var: Bu sürüm uzun süre desteklenen bir sürüm olmadığı için 5.2.1 çıkana kadar mevcut kernelinizi kullanmanızı öneriyoruz.

Linux'un kurucusu Linus Torvalds, yaptığı bir açıklamada "Seyahatlerim ve geçtiğimiz hafta birkaç gün boyunca internetten tamamen uzak olduğum için sekizinci test sürümünü yapmayı düşünüyordum. Aslında biraz geç gelmiş olsa bile bir haftayı daha test sürümüne harcamak için bir sebep bulamadığımdan v5.2'yi nispeten daha erken şekilde yayınlıyorum" demişti.

Linux kernel 5.2'de ne yenilikler var?

Linux kernel 5.2'ye baktığımız zaman Sound Open Firmware isimli açık kaynaklı bir üretici yazılımıyla karşılaşıyoruz. Bu yazılım, DSP ses cihazları, sistem dosyalarını bağlamak için yeni bir bağlama API'si, ARM Mali cihazları için yeni açık kaynak kodlu bir GPU sürücüsü ve EXT4 dosya sisteminde büyük/küçük harf hassasiyeti desteğinin yanı sıra performans geliştirmeleri gibi yenilikleri de içeriyor.

Güncellemeye güvenlik açısından baktığımızda Linux kernel 5.2'nin yeni bir CPU hata altyapısını barındırdığı belirtildi. Bu altyapı, cihazları Intel MDS (Mikromimari Veri Örnekleme) güvenlik açıklarına karşı koruyor. Ayrıca 'migitations=' isimli bir önyükleme seçeneği de CPU hatalarındaki risk azaltmaları etkinleştirebiliyor ya da devre dışı bırakabiliyor.

Yeni sürüm, daha iyi bir donanım desteği için sayısız yeni ve güncellenmiş sürücünün yanı sıra onlarca hata ve güvenlik düzenlemesini de aldı. Yazımızın başında belirttiğimiz gibi yazılım şu an için toplu yayına hazır olmadığı için kullanıcıların Linux kernel 5.2.1 sürümünü beklemesini öneriyoruz. Yine de indirmek isteyenler sürümünü bu bağlantı aracılığıyla indirebilir.