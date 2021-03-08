LINK Coin nedir? Chainlink nedir, nasıl alınır? Chainlink yorum ve grafiği

San Francisco şehrinde bulunan finansal teknoloji şirketi SmartContract Haziran 2017'de Chainlink kısaltması LINK olan Ethereum blockchain'i ERC-20 tabanlı Chainlink'i başlattı. Peki, LINK Coin nedir? Chainlink nedir, nasıl alınır? Chainlink yorum ve grafiği

LİNK COİN NEDİR?

San Francisco şehrinde bulunan finansal teknoloji şirketi SmartContract Haziran 2017'de Chainlink kısaltması LINK olan Ethereum blockchain'i ERC-20 tabanlı Chainlink'i başlattı.

Geliştiricileri tarafından akıllı sözleşmelerin veri akışları, web API'leri ve geleneksel banka hesap ödemeleri gibi zincir dışı kaynaklara erişmesine izin vererek akıllı sözleşmeler ile blockchain arasındaki bağlantıyı sağlamayı amaçlayan güvenli bir blockchain aracı olarak tanımlanmaktadır.

Chainlink (LINK) geliştiricileri, akıllı sözleşmelerin geleneksel yasal anlaşmalara duyulan ihtiyacı değiştirerek birçok endüstride önemli ölçüde değişim yapabilmiş olmasına rağmen, blockchain teknolojisi ile ilgili temel fikir birliği protokollerinin akıllı sözleşmelerin diğer geleneksel sistemler ile etkin bir iletişim kurulamadığına inandıkları için blockchain dışı sistemler ile bir köprü vazifesi görmek istediklerini belirtiyor.

Chainlink ekosistemi, LINK token ve LINK ağı etrafında şekillenir. API'ler ve diğer platformların piyasaya sürülmesiyle, geliştiriciler iş dünyasında akıllı sözleşmelerin uygulanabilirliğini ve kullanılabilirliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Chainlink ağı, bir veri beslemesi olan veya başka bir API'ye sahip olan kişilerin, Chainlink belirteçleri karşılığında, doğrudan akıllı sözleşmelere sunmalarına olanak sağlayacaktır. Bu tür kişiler, API tabanlı hizmetlerini doğrudan LINK tokeni karşılığında akıllı bir sözleşmeye ve blockchain sistemine entegre eder.

Chainlink (LINK) Avantajı Nedir?

Chainlink sistemi, blockchain dışı sistemlerin akıllı sözleşmeler vasıtasıyla blockchain sistemlerine entegre olmasını sağlamaktadır. API tabanlı sunulan hizmetlerin blockchain sistemlerinin entegre olması, işlem güvenliği, 3. kişiler tarafından müdahaleyi ve kullanılabilirliği arttırma yönlenlerinden, API tabanlı şirketler için bir çok avantaj sağlamaktadır.

Gelişen blockchain teknolojisi ile bir çok şirket ve hizmetin blockchain sistemine adapte olması veya kendi blockchain sistemlerini kurmaları bir çok yönden zahmetli bir işlemdir. Chainlink sistemi bu noktada, bu blockchain dışı sistemlerin akıllı sözleşmeler ile blockchain sistemlerine adapte olmasını sağlamaktadır.

Chainlink (LINK) Madenciliği Nasıl Yapılır?

Chainlink madenciliği yapılmayan bir kripto para türüdür. Tüm Chainlink miktarı şirket tarafından üretilmektedir. Chainlink (LINK) toplamda 1.000.000.000 (1 milyar) adet üretilecektir. Şu anda piyasada bulunan Chainlink (LINK) adedi 350.000.000'dur.

Chainlink (LINK) Nasıl Satın Alınır?

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