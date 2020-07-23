Linet, gözünü sinemaya dikti
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Linet, gözünü sinemaya dikti

The Soul Production yapımcılığında; Gökay Süngü'nün yazıp yönettiği Dolapdere Big Gang grubu, sanatçı Linet ve ödüllü jimnastikçi Havva Şevval Ergel'in başrolü paylaştığı 'Geri Dönüş'ün ilk kareleri ortaya çıktı.

Linet, gözünü sinemaya dikti
23.07.2020 13:20 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:25

Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşın mağdurlarına güvenli bir liman olarak, bütün Dünya'ya vicdanı ve fedakârlığı hatırlattığını anlatan 'Geri Dönüş' adlı kısa filmin ilk kareleri ortaya çıktı. The Soul Production yapımcılığında; Gökay Süngü'nün yazıp yönettiği Dolapdere Big Gang grubu, sanatçı Linet ve ödüllü jimnastikçi Havva Şevval Ergel'in başrolü paylaştığı 'Geri Dönüş'ün ilk kareleri ortaya çıktı. Mülteci kampından tersine doğru işleyen bir hikayeyle evine dönen bir gencin (Havva Şevval Ergel) hikayesinin anlatıldığı projenin çekimleri önceki akşam Alemdağ Jandarma Komando Birliği Kışlası'nda yapıldı.

Projenin mimarı Gökay Süngü heyecanını"Her biri kendi alanında dünyaya verecek mesajı olan insanlar yanımda. Dolapdere Big Gang üyeleri, Havva Şevval Ergel ve Linet Menashe. Çok uzun saatlerdir çalışıyoruz ama orada insanların başına gelenlerin yanında yaşadığımız yorgunluk çok hafif. Doğu,Batı,Kuzey,Güney önemli olmadan bütün insanlığın dikkatini bu büyük soruna çekmek istiyor ve bunu sanatsal bir bakış açısıyla yansıtıyoruz. Yaptığımız işin globalliği zaten kadromuza bakınca da çözülüyor. Biz de insanların her birinin aslında birbirinin parmak izi kadar farklı olduğunu ama herkesin en azından insanlık vasıflarını yaşayarak hayatını idame ettirmesi gerektiğini gösteriyoruz" cümleleriyle ifade etti.

"BÜTÜN DÜNYAYA SÖYLEYECEK LAFIMIZ VAR"

Süngü: "Görüntü yönetmenimiz Cevahir Şahin'le projeyi paylaştıktan sonra 'Biz bu projeyi kendi dilimizle kendimiz anlatabiliriz' dedik. Projenin sanat yönetmenliğini yapan sevgili Evrim Kayan projenin tüm görsel detaylarını ve Havva Şevval Ergel'inkostümünü neredeyse uyumadan hazırladı. Kostümde de single kapağında resmettiği gibi kelebek ve asker figürleri, Suriyeli gençlerin ve çocukların hayallerini ve gerçeklerini yansıtan kelebekler, asker figürleri ve göstermek istediğimiz bir çok insani değeri taşıyor. Ayasofya'nın kapı kolu el-Fattah gibi, insanlık tarihinin ilk kayıtları göbekli tepenin figürleri gibi bir çok önemli detaya yer verdi. Gerçekten çok hassas bir konu ve elimizden geleni yapıyoruz. Linet ve Şevval o kadar yetenekli ki… Bütün dünyaya bir lafımız var, onu da söyleyeceğiz" dedi.

Projenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklendiğini vurgulayan başarılı müzisyen "Sayın Bakanımız ve bakanYardımcımız Özgül Özkan Hanımefendi başta olmak üzere bütün bakanlığımıza gönülden teşekkür ederiz.İstanbul Jandarma İl Komutanı Nuh Köroğlu ve Alemdağ Alay KomutanımızAdem Şakrak bütünüyle ekibe, kışlanın içinde her türlü imkanı sağladı. Ayrıca herzaman olduğu gibi Beyoğlu Belediyesi ve Altier Academy bizi yine yalnız bırakmadı. Özel bir teşekkürde SFX ustamız ve abimiz Hamza Şahin'e olmalı. Gerçek askerler ve Suriyelilerinde yer aldığı kısa filmimizi şuan anlatırken dahi tüylerim diken diken oluyor" şeklinde konuştu.

LİNET: SENARYOYU OKURKEN GÖZLERİM YAŞARDI

Sanatçı Linet, projenin önemini anlatırken "Projemiz Dünya'ya hayırlı uğurlu olsun. Çok duyarlı ve önemli bir mesajla yola çıktığımız projeyi çok yakında tamamlıyoruz. Şarkı söylemek çok güzel bir şey. Sesinizi ispatlamış olduğunuz bir dünyada, bir de mesajla bunu ulaştırıyor olmanın büyük bir hazzı var. Dünyanın kanayan yarası bu maalesef ki. Birçok masum insan, çocuklar, kadınlar; ölümleri, açlıkları, kötü muameleyi görebiliyor. Biz de artık dünyaya tüm bunların durması için 'Geri Dönüş'ü gösteriyoruz. Yönetmenimiz Gökay Süngü bunu bana sunduğu zaman gözlerim yaşardı. Seve seve, koşa koşa geldik. Gerekirse amuda bile kalkarız ki bunu en iyi Şevval yapar" açıklamasında bulundu.

"GÖZÜMÜ SİNEMAYA DİKTİM, GELİYORUM"

Linet, hayranlarının kendisini çok farklı bir imajla göreceğini belirterek "Bu projede bugüne kadar hiç görmediğiniz bir Linet var. Kıyafetler ve senaryo da öyle…O kadar hızlı bir şekilde role girdim ki, empati yapınca hızlıca adapte oluyorsunuz. Benim ilk oyunculuk ve film deneyimim. Bugüne kadar çok yeteneklisin derlerdi hep çekimlerde. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Mankenler, film sanatçıları hep sahneye özendi şimdi artık yer değiştiriyoruz. Sinemaya gözümü diktim, geliyorum" dedi ve oyunculuğa göz kırptı.

"OYUNCULUK PERENDE ATMAKTAN DAHA ZOR"

Bugüne dek Türkiye'yi sayısız uluslararası müsabakada temsil ederek başarılara imza atan ödüllü jimnastikçi Havva Şevval Ergel ise "Oyunculuğa alışma sürecindeyim. Burada olduğum ve bu kostümü giyebildiğim için o kadar gurur duyuyorum ki. Senaryoyu okuyunca çok duygulandım. Oyunculuk perende atmaktan daha zor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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