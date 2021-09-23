Linda Evangelista: Yağ aldırdım, kalıcı deformasyon yüzünden insan içine çıkamıyorum - Haberler
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BBC

Linda Evangelista: Yağ aldırdım, kalıcı deformasyon yüzünden insan içine çıkamıyorum

BBC - Haberler | Dünya
Linda Evangelista: Yağ aldırdım, kalıcı deformasyon yüzünden insan içine çıkamıyorum

1990'lı yıllarda yıldızı parlayan 56 yaşındaki Kanadalı eski top model Linda Evangelista, yağ aldırdıktan sonra başına gelenler yüzünden insan içine çıkamadığını söyledi.

1990'lı yıllarda yıldızı parlayan 56 yaşındaki Kanadalı eski top model Linda Evangelista, yağ aldırdıktan sonra başına gelenler yüzünden insan içine çıkamadığını söyledi. Evangelista, "Vücudumda kalıcı deformasyon oluştu" dedi.

Evangelista, 900 bin takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Medyanın deyimiyle 'tanınmaz hale' geldim" dedi.

Eski top model mesajında, "Dönemimdeki diğer modeller başarılı bir kariyeri sürdürürken benim neden çalışmadığımı merak eden takipçilerime" diye hitap ederek, beş yıl önce yağ hücrelerini küçültmek niyetiyle yaptırdığı estetik ameliyatın kendisini çok zor durumda bıraktığını belirtti.

Kamuoyu önüne çıkamadığını söyleyen Evangelista, sorunun çözümü için "iki kez ameliyat olduğunu ve ameliyatların sonucu açı çektiğini" ancak hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

Derin bir depresyona sürüklediğini kaydeden Evangelista, kendisinden tiksinmeye başladığını ve köşesine çekildiğini aktardı.

Evangelista, ilk estetik ameliyatı yapan şirkete dava açacağını da açıkladı.

Suçlanan şirket ise BBC'nin sorularına henüz yanıt vermedi.

Linda Evangelista'da ters etkilere neden olan işlem, cerrahi bir niteliğe sahip değil. Son yıllarda popülerleşen operasyonunda, vücudun bazı bölgelerindeki yağ birikintileri üzerinde soğuk işlem uygulanıyor.

1990'lı yılların süper modelleri arasında gösterilen Evangelista, önde gelen moda dergisi Vogue için de kapak pozları vermişti.

Evangelista; Naomi Campbell, Cindy Crawford ve Christy Turlington gibi modellerle birlikte George Michael'ın video klibinde de oynamıştı.

Instagram hesabından yaptığı açıklama sonrası Evangelista'ya, Gwyneth Paltrow ve Karla Welch gibi yıldız isimlerden destek geldi.

Linda Evangelista: Yağ aldırdım, kalıcı deformasyon yüzünden insan içine çıkamıyorum

Linda Evangelista: Yağ aldırdım, kalıcı deformasyon yüzünden insan içine çıkamıyorum

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