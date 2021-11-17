Limonun bu faydasını duyanlar evine kilo kilo aldı! Pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor

Türk sofraları, birbirinden çeşitli yemeklere ev sahipliği yapıyor. Ancak bu yemekleri lezzetli kılan, içerisindeki ana ürünlerin haricinde sonradan eklenen aromalar ve baharatlar. Bu aramalar arasında en sık kullanılanı da limon. Neredeyse her evin baş köşesinde bulunan limonun bilinen veya bilinmeyen birçok faydası mevcut. İşte bu faydaları duyanlar, limonu daha fazla tüketmeye başlıyor.

PİS KANI TEMİZLİYOR

Limonun en dikkat çeken faydası, vücuttaki pis kanı temizlemesi. İçeriğindeki etkin madde ile birlikte kanı temizleyen limon vücuttaki toksin maddelerin de atılmasını sağlıyor.

VÜCUDA ENERJİ VERİR

İşte limonun bilinen ve bilinmeyen faydaları:

Vücudumuz gerekli enerjiyi doğal olarak yediğimiz yiyeceklerden alır. Pozitif iyonlar vücuda alındığında negatif iyonlarla birleşerek bir reaksiyon oluşturur. Limon, besinler arasında en çok negatif iyon bulunduran besindir ve tüketildiğinde enerji sağlar.

KİLO VERMEK İSTEYENLERİN GÖZ BEBEĞİ

İçerisindeki pektin lifi barındıran limon, tokluk hissi veren ve bu sayede kilo vermeye yardımcı olan bir besindir. Bu nedenle kilo vermek isteyen çokkişi, limonun bu özelliğinden yararlanır.

KANSERE KARŞI DA ETKİLİ

Limon, alkali bir besindir ve vücuda alındığında alkali bir ortam oluşturur. Kanser ise alkali ortamlarda gelişemez. Uzmanlar "Kanserden korunmak isteyenler ılık limon suyu tüketebilir" önerisinde bulunuyor.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ETKİSİ VAR

Mükemmel bir idrar söktürücüdür ve vücudu fazla kilolardan arındırır. Ayrıca nane, maydanoz gibi limon da nefes tazeleyici özelliği ve ferahlık vermesi ile bilinir.

DAHA BİRÇOK ÖZELLİĞİ VAR

Limonlu su vücudumuzun, kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı oluyor. Ağız kokusunu yok etmenin yanında diş eti ağrıları ve kanamalarına için olumlu etkiler vardır. Limonlu su yudumlanarak içildiğinde, mide bulantısının azalmasını sağlıyor. İçeriğinde vitamin ve mineralleri bolca barındırdığı için limon, vücuttaki toksinleri kolay yoldan atmaya yardımcı eder. Karındaki şişkinliği ve hazımsızlığı engeller.

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