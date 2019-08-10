Limanda tatil yoğunluğu

Limanda tatil yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

10.08.2019 14:24
Limanda tatil yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu.
Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreye ulaştı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ile büyükşehir belediyesine bağlı zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir aldı.
Tatilciler araçlarıyla yol ken

Kaynak: AA
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