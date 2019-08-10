Limanda tatil yoğunluğu

10.08.2019 14:24

Kurban Bayramı tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreye ulaştı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ile büyükşehir belediyesine bağlı zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir aldı.

Tatilciler araçlarıyla yol ken

Kaynak: AA