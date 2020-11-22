Lille - Lorient maçı hangi kanalda? Lille Lorient maçı saat kaçta? Lille ilk 11, Lorient ilk 11!
Fransa 1. Ligi'nin 11. haftasında Lille ile Lorient karşılaşıyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile Umut Bozok'un takımı Lorient karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligde 10 hafta geride kaldı. 11. hafta mücadelesinde Lille ile Lorient kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Lille - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LILLE LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?
Lille ile Lorient arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 3 , Bilyoner TV kanalında canlı yayınlanacak.
BEIN SPORTS 3 CANLI İZLEME FREKANS DETAYLARI
Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
LILLE LORIENT MAÇI HANGİ GÜN?
Lille-Lorient Maçı 22 Kasım Pazar günü oynanacak.
LILLE LORIENT MAÇI SAAT KAÇTA?
Lille-Lorient Maçı 23:00'de başlayacak.
LILLE LORIENT MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Lille ile Lorient arasındaki Fransa Ligue 1Maçı Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak.