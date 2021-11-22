LİKYA YOLU'NDA KAYBOLUP MAHSUR KALAN 2 ARKADAŞI JANDARMA KURTARDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün Likya yolunda rotalarını kaybederek, sarp ve kayalık alanda mahsur kalan Sena Feyza Güzel (22) ile Seyit Tutkuncan Bozkurt (27), 6 saat sonra jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kemer'e bağlı Beldibi mahallesinde, dün saat 15.00 sıralarında Beydağları'nda Likya Yolu yürüyüşü esnasında rotalarını kaybeden Sena Feyza Güzel ile Seyit Tutkuncan Bozkurt, Gökkaya mevkiinde sarp ve kayalık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı timleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin 6 saatlik arama kurtarma çalışması sonrası iki arkadaşa ulaşıldı.

Alanın sarp ve kayalık olmasından dolayı JAK ekipleri Güzel ve Bozkurt'u, dağcılık ekipmanlarıyla bulundukları yerden indirdi. İki arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.