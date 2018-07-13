Likya Yolu'nda Kaybolan Turistleri Akut Buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Likya Yolu'nun bir parkurunda yürüyüş yaparken kaybolan iki turist, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekiplerince bulundu.

İlçeye tatile gelen Hollandalı Sebastian Tannick Leonard Van Erne (27) ve Kanadalı Abderrazak Cheffi (31) Ölüdeniz Mahallesi'nden Likya Yolu'nu takip ederek Kayaköy'e doğru yürüyüşe çıktı.

Bir süre yürüdükten sonra havanın karamasıyla yolu kaybeden iki turist, kaldıkları oteli arayarak yardım istedi. Turistler, bölgeye yönlendirilen AKUT ekiplerinin yaklaşık bir saatlik arama çalışmasıyla bulundu.