Lightyear Filmi
16.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:57
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Lightyear, son model bir oyuncak olan Buzz-lightyear’ın hikayesini konu ediyor.
Yönetmen: Angus McLane
Senaryo: Pete Docter
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Lightyear
Yapımcı Firma: Walt Disney
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 17.06.2022
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Kaynak: InterSinema.com