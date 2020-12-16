Lightyear Filmi
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Lightyear Filmi

16.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:57
Lightyear Filmi

Lightyear filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Lightyear filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Lightyear, son model bir oyuncak olan Buzz-lightyear’ın hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Angus McLane

Senaryo: Pete Docter

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Lightyear

Yapımcı Firma: Walt Disney

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 17.06.2022

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Kaynak: InterSinema.com

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