Life is Strange: True Colors önümüzdeki haftalarda Nintendo Switch'e gelecek

Square Enix'in geliştirilen grafik macera oyunu Life Is Strange: True Colors'ın Nintendo Switch için çıkış tarihi yayınlandı.

Life is Strange'in resmi Twitter hesabından paylaştığı bir tweet'te belirtildiği üzere Life is Strange True Colors'ın Nintendo Switch için dijital sürümü 7 Aralık 2021 tarihinde çıkış yapacakken, fiziksel sürümü ise25 Şubat 2022 tarihinde piyasaya sürülecek.

LIFE IS STRANGE TRUE COLORS KONUSU NEDİR?

Yepyeni bir oynanabilir başrol karakteri ve çözülmesi gereken heyecan verici bir gizemle ödüllü Life is Strange'in cesur yeni dönemi başlıyor. Alex Chen uzun zamandır 'lanetini' bastırdı: başkalarının güçlü duygularını deneyimleme, özümseme ve manipüle etme doğaüstü yeteneği, yanan, renkli auralar olarak görüyor. Kardeşi sözde bir kazada öldüğünde, Alex gerçeği bulmak için uçucu gücünü benimsemeli ve küçük bir kasaba tarafından gömülen karanlık sırları ortaya çıkarmalıdır.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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