Lider Şahin'i yeşilçam aktörlerine benzettiler

13.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:41

Stylingini Şahin'in kardeşi Meryem İrem Şahin'in üstlendiği fotoğraf çekimi, Erdem Aydın imzası taşıyor. Mimar Sinan eseri Yakup Ağa Hamamı'nda gerçekleşen çekim 1 gün sürdü. Bu vesileyle uzun yıllardır restorasyonu devam eden hamam ilk defa gün yüzüne çıktı.& ;

YEŞİLÇAM AKTÖRLERİNE BENZETİLDİ!





Şahin'in yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanırken, kullanıcılar sanatçıyı Yeşilçam aktörlerine benzetti. Gelen bazı yorumlarda ise babası müzisyen Selami Şahin'in gençliğine benzetildi. Lider Şahin, çekimle ilgili tarihi mekanlarda performans videoları ve fotoğraf çekimleri yaparak farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.



