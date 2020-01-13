Lider Şahin'i yeşilçam aktörlerine benzettiler
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Lider Şahin'i yeşilçam aktörlerine benzettiler

'Mesela' şarkısıyla müzik kariyerine başlayan Lider Şahin, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla yeşilçam aktörlerine benzetildi

13.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:41
Lider Şahin'i yeşilçam aktörlerine benzettiler

Stylingini Şahin'in kardeşi İrem Şahin'in üstlendiği fotoğraf çekimi, Erdem Aydın imzası taşıyor. Mimar Sinan eseri Yakup Ağa Hamamı'nda gerçekleşen çekim 1 gün sürdü. Bu vesileyle uzun yıllardır restorasyonu devam eden hamam ilk defa gün yüzüne çıktı.& ;

YEŞİLÇAM AKTÖRLERİNE BENZETİLDİ!

Şahin'in yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanırken, kullanıcılar sanatçıyı Yeşilçam aktörlerine benzetti. Gelen bazı yorumlarda ise babası müzisyen Selami Şahin'in gençliğine benzetildi. , çekimle ilgili tarihi mekanlarda performans videoları ve fotoğraf çekimleri yaparak farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

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