Libyalılar seçimlerin başarılı olması ve 10 yıldır süren geçiş döneminin bitmesini istiyor

Libya'da Arap Baharı etkisiyle 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin 41 yıllık iktidarının sona ermesiyle başlayan süreçte dönüm noktasına gelindi.

Libyalılar "geçiş dönemi" olarak da isimlendirilen bu sürecin bir an önce sona ermesi ve seçilmiş başkan ve hükümetin ülkeyi yönetmesini istiyor.

AA muhabirine konuşan uçak mühendisi Muiz bin İsmail, Libya halkının, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin başarılı olmasını istediğini söyledi.

"Libyalılar olarak 10 yıldan beri içinde bulunduğumuz tünelden bir an önce çıkmak ve seçilmiş bir başkanımızın olmasını istiyoruz." ifadelerini kullanan Bin İsmail, Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun adaylar için kesinleşmiş listeyi yayınlamasını beklediklerini kaydetti.

Seçimlerde Başbakan Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter ve devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın isimlerinin öne çıktığını belirten Bin İsmail, şunları aktardı:

"Adayların içinde tartışmalı isimler var. Kazanmaları durumunda nasıl bir gelişme yaşanacağını ve Trablus'a nasıl girebileceklerini tahmin etmek oldukça zor. Ne olacağını sadece Allah'ın bilir."

"Seçimlerin başarılı olması için gece-gündüz dua ediyoruz"

Serbest meslek sahibi Hasan el-Buşi ise Libyalıların zor bir dönemi geride bıraktığını, insanların 10 yıl geçti diye hayıflandığını ancak milletlerin tarihinde bu tür geçişlerin onlarca yıl sürebileceğini dile getirdi.

Libya'yı bir gemiye benzeten Buşi, "Denizin ortasında kaptanı olmayan bir gemi gibiyiz ve bu durum son derece tehlikeli. Bu nedenle seçimler sadece bir devlet başkanı veya hükümet seçimi değil, ülkenin geleceği ve kaderi ile ilgili bir meseledir." diye konuştu.

Buşi, "Adaylardan çok seçimlerin başarısı daha önemli diye düşünüyorum. Uluslararası toplumun Libya'da çok etkili olduğu kanaatindeyim. Libya dosyasını Libyalılar olarak bizim elimize almamız gerekir. Çünkü yolunu kaybetmiş ve nereye gittiğini bilmeyen bir millet gibi olduk. Artık halk olarak kararımızı verme zamanımız geldi." ifadelerini kullandı.

Demokrasiye geçişin kolay olmadığını, halkın demokrasi kültürünün henüz oluşmadığını kaydeden Buşi, şunları söyledi:

"Kazanan aday eğer uzlaşmayı sağlayabilirse önü açılır ve başarılı olur. Önemli olan ülkedeki karşıt tarafların birbirini kabul etmesi ve barış içinde yaşanmasıdır. Yeni bir sayfa açmamız ve geçmişe takılıp kalmaktan kurtulmamız lazım. Seçimlerin başarılı olması için gece-gündüz dua ediyoruz."

"Seçimlerin ertelenme ihtimali yüksek"

Libyalı avukat ve siyasi aktivist Mahmud Misrati ise Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun adaletli davranması gerektiğini, mümkün olduğu oranda adaylara şans verilmesinin yararlı olacağını savundu.

Dibeybe, Seyfülislam ve Hafter'in en güçlü 3 aday olduğuna dikkati çeken Misrati, "Adaylarla ilgili olarak yargı sözünü söyledi şimdi. Ancak nihai listeye girip giremeyeceklerini bilemiyoruz. Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun bugünlerde nihai listeyi açıklaması bekleniyor." dedi.

Avukat Misrati, sözlerine şöyle devam etti:

"Başkan adayları ile ilgili 2021/1 nolu kanun, siyasi ortamı ve Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunu zor duruma soktu. Adaylar için başka bir ülke vatandaşı olmak ve kamu görevinde bulunanlar için 3 ay önce görevinden ayrılmış olmak gibi bazı seçim kanunları tam net değil maalesef. Kanaatimce Libya yargısı insaflı davranarak kararı halkın vermesi için adayların önünü mümkün olduğunca açtı.

Ancak seçimlerin ertelenme ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü halledilmesi gereken bazı yasal ve siyasi konular var. Tam olarak netleşmeyen konular üzerinde önce tarafların uzlaşı sağlamasının öncelikli olduğu kanaatindeyim."

AA / Aydoğan Kalabalık - Son Dakika Haberleri

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