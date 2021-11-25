Libya Ürünleri Fuarı başladı

Tunus'ta başlayan Libya Ürünleri Fuarı, 150'den fazla şirketin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Libya Sanayi Birliği tarafından düzenlenen ve cumartesi gününe kadar devam etmesi planlanan fuara, bankalar ve sigorta şirketleriyle müteahhitlik, gıda, ilaç, tekstil ve plastik sektörleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerden firmalar katılıyor.

Fuara katılan firmaların temel amacının, yeni ortaklık arayışı ve ürünlerini Tunus'ta ve genel olarak Afrika'da tanıtmak olduğu belirtiliyor.

AA'ya konuşan el-Medine İlaç Sanayii Genel Müdürü Tahir Muhammed Sufiye, etkinlik vesilesiyle, ürünlerini Tunus pazarında tanıtma fırsatını yakaladıkların belirtti.

Sufiye konuşmasında ayrıca, "Fuar, yabancı firmalarla tanışmak için büyük bir fırsat teşkil ediyor ve Libyalı firmalara ihracat için kapıları açıyor." ifadesini kullandı.

Tunus Endüstriyel Emlak Ajansı Genel Müdürü Suheyl Şuur ise Tunus'taki Libya sergisinin iki ülke arasındaki entegrasyon ve ortaklığı yükselteceğini kaydederek, etkinliğin Libyalı ve Tunuslu yatırımcıları ortak yatırıma teşvik etmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.

Tunus İstatistik Enstitüsü'ne göre, bu yılın ilk dokuz ayında Tunus-Libya ticaret borsalarının hacmi 475.8 milyon dolar olarak gerçekleşti.