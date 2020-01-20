Libya'nın en büyük petrol sahalarında üretim yapılamadı

20.01.2020 22:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:17

Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin en büyük petrol sahası ve üretim tesislerinin pazartesi günü de kapalı kaldığını bildirdi.



İki önemli güney sahasında petrol ihracatında mücbir sebep ilan edildiğini doğrulayan şirket, yalnızca açık deniz sahaları ve küçük bir tesisin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Euronews.com'da Görüntüle