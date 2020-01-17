Libya konulu Berlin Konferansı: Kimler katılıyor, masada ne var?
Almanya'nın başkenti Berlin, 19 Ocak'ta Libya konulu konferansa ev sahipliği yapacak. "Berlin Süreci" adı verilen konferansla Almanya, ateşkesin ve akabinde barışın sağlanması çabalarını desteklemek istediğini belirtiyor
17.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:43
Almanya'nın başkenti Berlin, 19 Ocak'ta Libya konulu konferansa ev sahipliği yapacak.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile Birleşmiş Milletler dahil dört çok uluslu örgüt Berlin'deki konferansa davet edilmiş durumda. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com