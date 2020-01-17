Libya konulu Berlin Konferansı: Kimler katılıyor, masada ne var?
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Libya konulu Berlin Konferansı: Kimler katılıyor, masada ne var?

Almanya'nın başkenti Berlin, 19 Ocak'ta Libya konulu konferansa ev sahipliği yapacak. "Berlin Süreci" adı verilen konferansla Almanya, ateşkesin ve akabinde barışın sağlanması çabalarını desteklemek istediğini belirtiyor

17.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:43
Libya konulu Berlin Konferansı: Kimler katılıyor, masada ne var?

'nın başkenti , 19 Ocak'ta konulu konferansa ev sahipliği yapacak.


Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile Birleşmiş Milletler dahil dört çok uluslu örgüt Berlin'deki konferansa davet edilmiş durumda. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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