Libya konulu Berlin Konferansı: Kimler katılıyor, masada ne var?

17.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:43

Almanya'nın başkenti Berlin, 19 Ocak'ta Libya konulu konferansa ev sahipliği yapacak.



Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile Birleşmiş Milletler dahil dört çok uluslu örgüt Berlin'deki konferansa davet edilmiş durumda. Euronews.com'da Görüntüle