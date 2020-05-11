İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
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İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
11.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:12

Koronavirüs sebebiyle uçuşlar iptal olunca, İstanbul'daki bir grup Libya vatandaşı ülkelerinin göndereceği uçakla dönüşe hazırlandı. Libya'dan gelmesi beklenen uçak gecikme yapınca kalabalık grup, sosyal mesafeyi hiçe sayarak protestoya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler arası uçuşların iptal olmasının ardından Bahçelievler'de bir otelde konaklayan Libyalı yolcular, Libya'dan gelmesi beklenen uçak gecikme yapınca otel önünde durumu protesto etti. Şahısların, protesto süresince sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

UÇAK GECİKİNCE PROTESTO YAPTILAR

Bahçelievler'de bulunan bir otelde kalan Libyalı vatandaşlar, Libya hükümeti tarafından gönderilmesi planlanan uçakla ülkelerine dönmeye hazırlandı. Hazırlanıp kaldıkları otelin önünde toplanan Libyalı yolcular uçağın gecikmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na götürülmedi. Otel önünde bekleyen Libyalı yolcular tekrardan otele girmek istemeyince, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak protestoya başladı. Çevik kuvvet ekipleri otel çıkışlarını kapattı. Libyalılar ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra Libyalı yolcular otel havuzunun bulunduğu alana alındı.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlara ait görüntüler:

Ülkelerine götürecek uçak gecikince, Libyalı grup sosyal mesafeyi hiçe sayıp protesto yaptı
Ülkelerine götürecek uçak gecikince, Libyalı grup sosyal mesafeyi hiçe sayıp protesto yaptı
İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Kaynak: DHA

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