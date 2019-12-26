Libya'dan "Türk askeri" açıklaması
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Libya'dan "Türk askeri" açıklaması

Libya'nın uluslararası alanda tanınan hükümeti Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceğini açıkladı.

26.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:00
Libya'dan

'nın uluslararası alanda tanınan hükümeti 'den resmi olarak askeri destek isteyeceğini açıkladı.

Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, "Trablusgarp'ta savaş durumu artarsa, Türkiye'den asker desteği isteyeceğiz" diyerek, gerekirse Türkiye'den asker isteneceğinin resmi açıklamasını yaptı. Halife Hafter'e bağlı doğu kuvvetleri Nisan ayından bu yana Trablusgarp'ı almaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir davet olması halinde Libya'ya asker gönderileceğini açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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