Libya'dan Fransa'ya İslam karşıtlığı tepkisi
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Libya'dan Fransa'ya İslam karşıtlığı tepkisi

26.10.2020 08:43 | Son Güncelleme: 26.10.2020 08:47
Libya'dan Fransa'ya İslam karşıtlığı tepkisi

Libya'nın Zahra kentinde, 'Fransa'nın İslam karşıtlığı' Fransa bayrağının caddeye serilerek araçlarla üzerinden geçilmesiyle protesto edildi.

Libya'nın Zahra kentinde, 'Fransa'nın İslam karşıtlığı' Fransa bayrağının caddeye serilerek araçlarla üzerinden geçilmesiyle protesto edildi.

Fransa'nın İslam karşıtlığı politikasına birçok İslam ülkesinden tepki yağdı. Libya'nın batısındaki Zahra kasabasındaki yerel sakinler, Fransa'nın İslam karşıtı olduğu ifade edilen kampanyasına 'öfkelerini ifade etmeye yönelik' dönel kavşaklardan birine araçların üzerinden geçmesi için Fransız bayrağı serdi.


Libya'dan Fransa'ya İslam karşıtlığı tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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