Libya'daki Kuloğlu Türkleri kimdir; emekli büyükelçiler anlatıyor

16.01.2020 21:43 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:43

Libya'ya Osmanlı vilayetlerinden giden yeniçerilerinin soyuna dayanan Kuloğlu (Köroğlu) Türkleri son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'da yaklaşık bir milyon Kuloğlu Türkünün etnik temizlik riskiyle karşı karşıya kaldığına dair açıklamasının ardından tartışmaların odağına yerleşti.



Halihazırda ağırlıklı olarak Mısrata, Trablus, Zawiya, Derna ve Zliten ve Bingazi'de yaşayan Koloğlu Türkleri, 1936 nüfus sayımlarına göre yaklaşık 35 binlik bir nüfusa sahipken şu anda tam rakamları bilinemiyor. Euronews.com'da Görüntüle