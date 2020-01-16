Libya'daki Kuloğlu Türkleri kimdir; emekli büyükelçiler anlatıyor
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Libya'daki Kuloğlu Türkleri kimdir; emekli büyükelçiler anlatıyor

Libya’ya Osmanlı vilayetlerinden giden yeniçerilerinin soyuna dayanan Koloğlu Türkleri son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya'da yaklaşık bir milyon Köroğlu Türkünün etnik temizlik riskiyle karşı karşıya kaldığına dair açıklamasının ardından tartışmaların odağına yerleşti.  

16.01.2020 21:43 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:43
Libya'daki Kuloğlu Türkleri kimdir; emekli büyükelçiler anlatıyor

'ya Osmanlı vilayetlerinden giden yeniçerilerinin soyuna dayanan Kuloğlu () Türkleri son dönemde Cumhurbaşkanı 'ın Libya'da yaklaşık bir milyon Kuloğlu Türkünün etnik temizlik riskiyle karşı karşıya kaldığına dair açıklamasının ardından tartışmaların odağına yerleşti.


Halihazırda ağırlıklı olarak Mısrata, Trablus, Zawiya, Derna ve Zliten ve Bingazi'de yaşayan Koloğlu Türkleri, 1936 nüfus sayımlarına göre yaklaşık 35 binlik bir nüfusa sahipken şu anda tam rakamları bilinemiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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