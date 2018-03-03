Libya'da Terör Operasyonu

Libya'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı bir suç şebekesinden eylem hazırlığında olan 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Müdahale Gücünün sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent Trablus ile Mısrata kentindeki bazı emniyet ve hükümet kurumlarına intihar eylemi ve bombalı araçla saldırı hazırlığında olan DEAŞ bağlantılı 5 terörist yakalandı.

Bu kişilerin daha önce Ağustos 2017'de El-Kufra'da ve Eylül 2016'da Trablus'ta düzenlenen bombalı saldırılara karıştıklarını itiraf ettiği belirtildi.