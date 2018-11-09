Libya'da Seçimler 2019 İlkbaharına Kaldı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'da seçimlerin 2019 yılı başında düzenlenecek Ulusal Konferans sonrası ilkbahar döneminde yapılabileceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyini Trablus'tan video konferans yoluyla Libya'daki son gelişmelere ilişkin bilgilendiren Selame, "kişisel ihtiras ve ulusal kaynakların çalınmasıyla" yıkıcı bir döngüye yakalanan ülkenin ilerlemesi için Ulusal Konferansın 2019 başında başlaması gerektiğini belirtti.

Temsilciler Meclisinin (TM), anayasa değişikliği için yasa çıkarmada, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerini gerçekleştirmede başarısız olduğunu dile getiren Selame, "açık bir takvimle, şu anki çıkmazdan temiz bir yol bulmak için" Libyalı grupların daha geniş katılımla bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Daha fazla temsiliyetin olacağı bu gruba, 2019'un ilk haftası Ulusal Konferans ile ilerlemesi için destek verdiğini anlatan Selame, "Sonraki seçim süreci 2019 ilkbaharında başlamalı." dedi.

BM Libya Özel Temsilcisi'nin Eylül 2017'de sunduğu üç aşamalı eylem planına göre, ülkede 2018 yılı sona ermeden devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması amaçlanıyordu.

- Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'ın baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.