Libya'da Kamuoyu Yoklamasında Kaddafi'nin Oğluna Yüzde 90 Destek Geldi

Libya'da 'Mandela Libya' araştırma kuruluşu tarafından yapılan 10 günlük kamuoyu yoklamasında Libya'nın öldürülen başkanı Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi'ye yüzde 90 oranında destek geldi.

'Mandela Libya' kamuoyu araştırma kuruluşu, kendilerine, "Ülkenin yeniden inşası ve projelerin tamamlanması için yarın Mühendis Seyfulislam'ı destekler misiniz?" sorusu yöneltilenlerin yüzde 90'ının 'evet' cevabını verdiğini açıkladı.

'Mandela Libya'nın web sitesinde yayımlanan haberde, kamuoyu araştırmasına katılan 71 bin 65 kişinin yüzde 91'inin "evet" dediği, yüzde 8'inin ise hayır dediği kaydedildi. - TRABLUS

Kaynak: İHA