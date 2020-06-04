Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler Libya Ordusu'nun Hafter'e karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nda Hafter milislerinin pusuya düştüğü görüntüler ses getirdi.

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, cephe hatlarında tutunamayan ve kaçan Hafter güçlerinin araçlarının etkisiz hale getirildiğine dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

ARAÇLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, KAÇANLAR DA VURULDU

Darbeci Hafter'e bağlı kuvvetlerin mevzi kaybettiği yerlerden Trablus Uluslararası Havalimanı bölgesinin yakınlarındaki bir noktadan paylaşılan görüntülerde, kaçan Hafter güçlerinin araçlarının etkisiz hale getirildiği araçtan inenlerin ise ateş altına alındığı görüldü.

"KADIN VE ÇOCUKLAR ARTIK DAHA GÜVENDE"

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın milislerden kurtarılmasıyla başkent Trablus'ta yaşayan kadın ve çocukların hayatlarının artık daha güvende olduğunu belirtti.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu, İçişleri Bakanı Başağa'nın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentteki sivilleri hedef almada kullandığı Trablus Uluslararası Havalimanı'nın kurtarılmasının ardından yaptığı açıklamayı paylaştı.

Trablus'a saldıranların, yerel ve uluslararası kanunların yasakladığı her türlü suçu işlediğini ve bunu bilerek yaptığını kaydeden Başağa, "Havalimanı'nın kurtarılmasıyla Trablus'ta yaşayan kadın ve çocukların hayatları artık daha güvende." ifadesini kullandı.

Havalimanının kurtarılmasını "Hafter milislerinin sivilleri hedef alan roket ve füzelerinin Trablus'tan uzaklaştırılması konusunda yeni bir adım" olarak değerlendiren Başağa, milislerin sivil halkın evlerine, çocukların odalarına, camilere ve hükümet binalarına mayınlar döşediğini aktardı.

Başağa, Hafter milislerinin örgütlü bir suç çetesi olduğunu ve bunlardan kurtulmadıkça ülkenin rahatlayamayacağını vurguladı.