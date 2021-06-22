Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi Roma'da
Karşılamadan detaylar Resmi törenden detaylar ROMA - İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesine resmi ziyarette bulunan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü.
Karşılamadan detaylar
Resmi törenden detaylar ROMA - İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesine resmi ziyarette bulunan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü. Draghi, Menfi'yi Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı