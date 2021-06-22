Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi Roma'da
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi Roma'da

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Karşılamadan detaylar Resmi törenden detaylar ROMA - İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesine resmi ziyarette bulunan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü.

Karşılamadan detaylar

Resmi törenden detaylar ROMA - İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesine resmi ziyarette bulunan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü. Draghi, Menfi'yi Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi Roma'da
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi Roma'da
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi Roma'da
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi Roma'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

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