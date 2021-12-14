Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile Genelkurmay Başkanı "ordunun birleştirilmesini" görüştü - Haberler
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile Genelkurmay Başkanı "ordunun birleştirilmesini" görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile Genelkurmay Başkanı
AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile ülkedeki askeri kurumların birleştirilmesi meselesini değerlendirdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile ülkedeki askeri kurumların birleştirilmesi meselesini değerlendirdi.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Menfi, Genelkurmay Başkanı Haddad ile bir araya geldi.

Menfi'nin yardımcıları Abdullah el-Lafi ve Musa el-Kuni'nin de hazır bulunduğu görüşmede, "askeri kurumların birleştirilmesi için bir mekanizma oluşturulması, tüm siyasi çekişmelerden uzak birleşik bir ordu kurulması ve sivil devlet yapılanmasının desteklenmesi" gibi ordu için önem arz eden konular ele alındı.

Ülke sınırlarının güvence altına alınması, yasa dışı göçle mücadele ve ülke genelindeki silahlı grupların organize edilmesinin de ele alındığı görüşme, Başkanlık Konseyince "askeri kurumları birleştirme ve devletin yeniden inşa yolunda yeni bir adım" olarak nitelendirildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Haddad, ülkedeki askeri kurumların birleştirilmesi girişimleri kapsamında 11 Aralık'ta Sirte'de Halife Hafter'e bağlı güçlerin vekaleten sözde Genelkurmay Başkanlığını yapan Abdurrazık en-Nazuri ile bir araya gelmişti,

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AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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