Liberya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Howard-Taylor tedavi için Gana'ya gitti
Afrika ülkesi Liberya'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jewel Howard-Taylor, solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi için Gana'ya gitti.
13.08.2020 00:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 01:35
Afrika ülkesi Liberya'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jewel Howard-Taylor, solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi için Gana'ya gitti.
Howard-Taylor'un basın sözcüsü Solomon Ware, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı yardımcısının 4 gündür Liberya'nın başkenti Monrovia'daki bir özel hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
Ware, "Solunum güçlüğü çeken Taylor, doktorların da tavsiyesi üzerine tedavi için Gana'ya gitti." dedi.
56 yaşındaki Jewel Howard-Taylor'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığına dair basında çıkan iddiaları reddeden Solomon Ware, konu ile ilgili daha fazla açıklama yapmadı.
Küçük bir Batı Afrika ülkesi olan Liberya'da 1477 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 33 kişi de hayatını kaybetti.
Kaynak: AA