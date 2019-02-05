Liam Neeson'ın Irkçı Sözleri ABD'de Tartışma Yarattı

Halim selim kişiliğiyle tanınan İrlandalı aktör Liam Neeson'ın sevdiği bir kadının bir Afro Amerikalının tecavüzüne uğradığını öğrenmesinin ardından 'öldürmek için siyah bir p.ç aradığını' söylemesi, yeni ırkçılık tartışması başlattı.

"SÖYLEMEYE UTANIYORUM"

Hollywood'un 1993 tarihli 'Schindler's List' filmiyle şöhret olmuş ve son dönemde gerilim filmlerine yönelmiş Kuzey İrlandalı aktörü Liam Neeson, yeni filmi 'Cold Pursuit'in tanıtımı çerçevesinde The Independent'a verdiği röportaj çok tepki topladı. Çok sevdiği bir kadının bir Afro Amerikalının tecavüzüne uğradığını öğrenmesinin ardından ırk temelli intikam alma arzusuna kapıldığını anlatan Neeson, 'siyah bir p.ç bulup öldürmek' istediğinden söz etti: "Bir sopayla yukarı aşağı yürüyüp birinin bana yanaşmasını umuyordum. Bunu söylemeye utanıyorum. Siyah p.çin birinin bir bardan çıkıp benimle bir sebepten dalaşacağını umarak belki bir hafta boyunca bunu yaptım, böylece onu öldürebilecektim."

"SALDIRGAN BEYAZ OLSAYDI TEPKİSİ AYNI MI OLURDU"

Tecavüzü öğrendiğinde ikinci sorusunun "(Saldırganların) Renkleri neydi" olduğunu itiraf eden İrlandalı aktör, böyle düşünüp davranmış olmasının 'korkunç' olduğunu dile getirdi. Röportaj yayımlanır yayımlanmaz sosyal medyadan ırkçılık eleştirileri yükseldi. ABD'li film yapımcısı Tariq Nasheed, "Dikkat edin, Neeson, bir tür 'intikam fantazisi' almak istediğinden söz etmiyor. Gerçekten de bir hafta boyunca öldürecek bir siyah ARAMIŞ, ama bulamamış" vurgusu yaptı.

"İNTİKAM SAHNELERİ TATMİN EDİYOR"

Twitter'da bir kullanıcı "Saldırgan beyaz olsaydı Neeson yine aynı enerjiye sahip olur muydu" diye sordu. Twitter'da bir kullanıcı "Saldırgan beyaz olsaydı Neeson yine aynı enerjiye sahip olur muydu" diye sordu.Bir başkası ABD'de polislerin silahsız siyahları öldürmesi furyasına yönelik protestoların 'Siyahların da yaşamları önemlidir' sloganına atıfla şu tepkiyi verdi: 66 yaşındaki tiyatro kökenli aktör, tartışma yaratan açıklamalarını, 'Cold Pursuit' filminde canlandırdığı Nels Coxman karakterinin oğlu uyuşturucu çetesince öldürülünce intikam alma ihtiyacı duymasıyla ilgili soru üzerine yapmıştı. Ekran ve beyazperdeki şiddetin izleyicileri dışarı çıktıklarında insan öldürmeye yönelttiği savlarını reddeden Neeson, ortalama sinema seyircisinin intikam sahnelerinden tatmin olmuş ve hak yerini bulmuş hissiyatıyla sinemadan çıktığını öne sürdü.